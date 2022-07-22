Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды в выходные

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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, с 23 по 24 июля включительно в столице ожидается экстремальная жара: столбики термометров днем будут достигать отметки 30–32 градусов тепла.

— В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения, — пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, природных территориях и в местах отдыха. Особое внимание уделяется профилактической работе с населением, поскольку неосторожное обращение с огнем зачастую становится причиной природных пожаров.

Кроме того, организовано информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях и правилах безопасного поведения у воды. Также увеличили число профилактических осмотров линий электропередачи.

В связи с жарой 23 июля в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с 12 до 18 часов.