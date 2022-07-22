«Конфисковать излишки»: может ли Украина начать воровать российский газ

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Экс-спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории. Он предложил решить собственные энергетические проблемы за счет нарушения прав российской стороны. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал «Вечерней Москве», будет ли Украина это делать.

— Безусловно, это вполне возможно. Такие прецеденты уже были. Газпром неоднократно обвинял в этом Украину. Однако нужно понимать, что газ будет украден у обычных потребителей. Я уверен, что такие действия могут обернуться для Украины неприятными последствиями, — сказал специалист.

Эксперт отметил, что Украина не может таким образом распоряжаться российским газом, который проходит через ее территории транзитом.

— Украина считает, что они могут по закону «конфисковать излишки» нашего газа. Он проходит через Украину транзитом в другие страны и не имеет к ней никакого отношения, — считает Пикин.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия является ненадежным поставщиком газа. Глава правительства Германии убежден, что полагаться на поставки голубого топлива из России не стоит. По его словам, с технической стороны никогда не возникало препятствий для выполнения обязательств поставщика, которые есть у Москвы.

На фоне этого высказывания Шольц упомянул ремонт турбины компании Siemens, необходимой для полноценной работы газопровода «Северный поток». Глава правительства ФРГ назвал «неубедительными» российские заявления о том, что поставки газа сократились по техническим причинам.

Газ из России начал снова поступать в Германию по «Северному потоку» после завершения технических работ утром в четверг, 21 июля. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», что страны Европы законсервируют энергетическую проблему с запуском «Северного потока». Это поможет им избежать экономической катастрофы.