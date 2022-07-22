Командир неонацистской группировки «Медведи SS» может быть казнен в ДНР

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Командиру украинской диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» Александру Кравцову предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Донецкой народной республики (ДНР). Одна из них предусматривает смертную казнь, сообщил его адвокат Павел Косован.

По его словам, Кравцову инкриминируется создание незаконного вооруженного формирования и участие в нем на территории ДНР в целях, противоречащих интересам республики. Кроме того, ему вменяются обвинения по еще двум статьям: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности — предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы; и совершение действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя ДНР. Последняя статья предусматривает наказание в виде смертной казни.

Уточняется, что дело командира неонацистской группировки будет объединено в одно производство с делом остальных ее участников.

— Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в его отношении будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения рассмотрит его одним составом, — цитирует адвоката ТАСС.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова 7 июля заявила о пытках российских солдат в украинском плену. По ее словам, судебные процессы над российскими солдатами на Украине проходили в кратчайшие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями.

Недавно глава нацбатальона Кравцов рассказал, как сослуживец зарезал пленного, к которому остальные «относились нормально».