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Правительство Украины не имеет права распоряжаться российским газом, который проходит через нее транзитом. Такую позицию озвучил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

— Украина считает, что они могут по закону «конфисковать излишки» нашего газа. Он проходит через Украину транзитом в другие страны и не имеет к ней никакого отношения, — заявил Пикин.

Специалист комментировал заявление экс-спикера Верховной рады, бывшего главы правящей партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о том, что Украине следует начать «воровать» российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории. Он предложил решить собственные энергетические проблемы за счет нарушения прав российской стороны.

Пикин заметил, что такие прецеденты уже были, в чем Газпром неоднократно обвинял Украину. Он добавил, что такие действия могут обернуться для Украины «неприятными последствиями».

Недавно газ из России начал снова поступать в Германию по «Северному потоку» после завершения технических работ утром в четверг, 21 июля. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», что страны Европы законсервируют энергетическую проблему с запуском «Северного потока». Это поможет им избежать экономической катастрофы.