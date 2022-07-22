Spiegel: Соседи нашли в мусорном баке Шольца секретные документы G7

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Канцлер Германии Олаф Шольц и его жена — министр образования Брандербурга Бритта Эрнст выбросили в мусорный бак документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите «Большой семерки» (G7). Это выяснили соседи пары по дому, передает немецкий журнал Spiegel.

По данным СМИ, жена канцлера вместе с черновиками и рабочими бумагами выбросила памятку с характеристиками лидеров стран «семерки», которая также содержала и описания жен президентов. Также в памятке указывалось, что супруга Марио Драги, занимавшего в то время пост премьер-министра Италии, избегает общественности.

Этот документ был составлен в Министерстве иностранных дел Германии и получил гриф «только для служебного пользования», поэтому Эрнст была обязана утилизировать его таким образом, чтобы содержимое не подлежало восстановлению.

Spiegel попросил Шольца и Эрнст прокомментировать этот инцидент, но ни ведомство канцлера, ни в министерстве образования Бранденбурга ответа не предоставили, передает РИА Новости.

Еще один скандал вокруг Шольца разыгрался после мероприятия 6 июля текущего года, в котором приняли участие около тысячи человек. Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин направил депутатам письмо, в котором заявил, что на вечеринке «явно употреблялись наркотики» и «происходили посягательства». В настоящее время полиция Бундестага проводит проверку по данному факту.