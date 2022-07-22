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Пьяный мужчина зарезал своего знакомого на юге Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Пьяный мужчина зарезал своего знакомого на юге Москвы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Борисовский проезд Карта всех событий

Обвиняемый в убийстве знакомого мужчина взят под стражу. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, инцидент произошел днем 20 июля. Обвиняемый распивал алкогольные напитки вместе со своими знакомыми в жилом доме, расположенном в Борисовском проезде. Во время этого между собутыльниками произошел конфликт, и обвиняемый ударил своего знакомого ножом в область спины. От полученных травм мужчина скончался на месте, а обвиняемый скрылся.

Его оперативно задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Нагатинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу на два месяца, заключила Иванова.

До этого сообщалось, что пьяный мужчина пытался заживо сжечь своих коллег в строительной бытовке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом».

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