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Цена эксклюзивного билета на концерт Клавы Коки составила 10 миллионов рублей

Елена Самойлова
Общество
Цена эксклюзивного билета на концерт Клавы Коки составила 10 миллионов рублей
Фото: Telegram-канал / Клава Кока

Певица Клава Кока продает билет на свой концерт за 10 миллионов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 22 июля.

Организаторы мероприятия уверяют, что за эти деньги счастливый посетитель сможет сам поучаствовать в иллюзионном выступлении, выйдя на сцену вместе с Кокой.

Предлагая публике купить эксклюзивный VIP-билет, исполнительница таким образом показывает общественности, как она оценивает свое творчество и шоу, говорится на сайте Teleprogramma.pro.

До этого Лолита Милявская высмеяла на своем концерте основателя марафонов по исполнению желаний Елену Блиновскую, призвав не посещать подобные тренинги.

В июне растерявшая поклонников на территории России певица Светлана Лобода отреагировала на обвинения в получении внушительного гонорара за критику России и осуждение специальной военной операции РФ на Украине.

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