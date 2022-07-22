Автомобиль наехал на пенсионерку на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Новая Башиловка Карта всех событий

Водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 22 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел на улице Новая Башиловка. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии и была госпитализирована.

Установлением обстоятельств произошедшего будет занята прокуратура Северного административного округа. Сотрудники примут процессуальное решение по факту аварии, заключила Нефедова.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Еще одна авария произошла на внешней стороне 52-го километра МКАД. Уточняется, что автомобиль врезался в стоящий грузовик после развязки со Сколковским шоссе.