Автомобиль наехал на пенсионерку на севере Москвы
Водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 22 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, инцидент произошел на улице Новая Башиловка. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии и была госпитализирована.
Установлением обстоятельств произошедшего будет занята прокуратура Северного административного округа. Сотрудники примут процессуальное решение по факту аварии, заключила Нефедова.
Еще одна авария произошла на внешней стороне 52-го километра МКАД. Уточняется, что автомобиль врезался в стоящий грузовик после развязки со Сколковским шоссе.