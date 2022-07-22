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Педофила, нападавшего на купающихся в реке детей, задержали в Люберцах

Юлия Курганова
Происшествия
Педофила, нападавшего на купающихся в реке детей, задержали в Люберцах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Люберцах педофила, который приставал к детям во время купания в Москве-реке. Точное количество пострадавших от его действий пока не установлено.

Мужчина подплывал к купающимся детям и хватал их за гениталии, после чего скрывался.

При изучении содержимого его компьютера выяснилось, что злоумышленник состоит в закрытых сообществах педофилов. Пока полицейские знают о двух его жертвах. Причем растлителя задержали после очередного домогательства к ребенку.

Примечательно, что педофил не скрывал, чем он занимается, от своей матери, сообщает РЕН ТВ.

12 июля сообщалось, что следователи столичного главка СК ищут жертв 29-летнего педофила. Он писал детям в интернете и просил у них интимные фото и видео. Правоохранители задержали злоумышленника, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Люберцы насильник-педофил Задержания
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