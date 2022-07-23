Кадыров показал специально созданные для чеченских военных «Ахмат-мобили»

Фото: vk/ramzan

В Чечню прибыли бронированные машины, которые были собраны с учетом пожеланий чеченских военных, принимавших участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказал в пятницу, 22 июля, в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

— Несмотря на грузный вид, «АХМАТ-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава, — сообщил он.

Глава Чеченской Республики добавил, что принял участие в смотре техники. Количество закупленных автомобилей и их производителя он не назвал.

Кадыров показал видео, на котором изображены 20 выстроенных в ряд «Ахмат-мобилей».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram Рамзана Кадырова

«Ахмат-мобили» представляют собой простую и недорогую машину с колесной схемой 6х6, первым к ним проявил интерес глава Чечни, рассказал в начале июля источник РИА Новости. Он отметил, что в знак уважения к Кадырову пилотную серию машин назвали «Ахмат». Автомобиль был спроектирован в рекордно короткие сроки, работать над ним начали в марте.

19 июля Кадыров объявил о плане по демилитаризации НАТО.