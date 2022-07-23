Эксперт назвал особые пенсионные льготы для женщин

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Женщинам для получения страховой пенсии по старости необходимо накопить минимальный стаж от 12 лет, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 и достичь пенсионного возраста. Но некоторые женщины могут выйти на пенсию раньше. Об этом сообщил директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник.

— Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет, — рассказал он.

С тремя и четырьмя детьми пенсия будет назначена на три и четыре года соответственно раньше пенсионного возраста. При этом у женщины должно быть 15 лет трудового стажа, отметил эксперт.

Кроме того, женщины, которые работали в районах Крайнего Севера и накопили 37 лет трудового стажа, и представительницы социально значимых и опасных профессий, могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию, рассказал Ключник, передает агентство «Прайм».

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