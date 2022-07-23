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Советник главы Крыма заявил о преодолении последней блокады со стороны Украины

Георгий Соланович
Общество
Советник главы Крыма заявил о преодолении последней блокады со стороны Украины
Фото: depositphotos

Взорванные в Херсонской области электроопоры восстановлены, последняя блокада Крымского полуострова со стороны Украины — энергетическая — преодолена. Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

— Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлены торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Все возвращается на круги своя, — цитирует Крючкова РИА Новости.

Крючков 11 июля заявил, что присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал. По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.

При этом замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что правительству Украины стоит забыть о регионе как о своей территории и оставить фантазии насчет ее возвращения. По его словам, регион продолжает готовиться к референдуму о вхождении в состав РФ, а тысячи жителей области уже получили российские паспорта.

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