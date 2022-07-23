Собянин поздравил работников торговли Москвы с профессиональным праздником

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 23 июля, поздравил работников и ветеранов торговли столицы с профессиональным праздником.

— Работники торговли вносят существенный вклад в праздничное украшение города, с большим вкусом оформляя витрины магазинов к Новому году и Дню Победы. Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд, дружелюбие и заботу о покупателях. Вы помогаете создавать хорошее настроение и повышать качество жизни миллионов москвичей, — говорится в поздравительной телеграмме.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства начали отмечать в 1966 году. Изначально дата праздника приходилась на четвертое воскресенье июля, однако в 1988 году ее перенесли на третье воскресенье марта.

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стали отмечать в четвертую субботу июля.

До этого Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.