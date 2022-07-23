Здание ИНИОН РАН в Москве полностью восстановили

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Пострадавшее от пожара здание Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) полностью восстановили и готовятся ввести в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 23 июля.

— Разрешение на ввод в эксплуатацию здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, расположенного на юго-западе столицы, выдано Мосгосстройнадзором в июне 2022 года, что свидетельствует о полном восстановлении объекта, — пояснили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

Площадь четырехэтажного здания составляет около 38,5 тысячи квадратных метров. Посетители ИНИОН РАН будут подниматься по большой лестнице и проходить в центральный вестибюль на третьем этаже — там обустроили читальные залы, музейно-выставочные площадки и конференц-зал с фойе.

Бытовые и служебные помещения расположили на нижних этажах. На официальном сайте мэра Москвы отметили, что книги сотрудникам и посетителям библиотеки будут поставлять по монорельсовой транспортной системе.

Пожар в здании ИНИОН РАН случился в январе 2015 года. Здание частично обрушилось, а все, что осталось от сгоревшего здания, снесли. Строительство нового здания на месте сгоревшей библиотеки у станции метро «Профсоюзная» начали в июне 2020 года.