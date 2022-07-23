Станции БКЛ метро «Савеловская» и «Петровский парк» закрыли до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин наградил президента Узбекистана Мирзиёева орденом Александра Невского

Георгий Соланович
В мире
Путин наградил президента Узбекистана Мирзиёева орденом Александра Невского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 23 июля.

— За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиёева Шавката Миромоновича — президента Республики Узбекистан, — отмечается в указе.

До этого телеведущего и журналиста Владимира Соловьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ также подписал Владимир Путин. Соловьев был удостоен ордена «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

В середине июля президент России присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. Наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые проявили обе бригады при исполнении боевого долга по защите государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

Награды Владимир Путин Узбекистан
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте