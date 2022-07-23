Путин наградил президента Узбекистана Мирзиёева орденом Александра Невского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 23 июля.

— За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиёева Шавката Миромоновича — президента Республики Узбекистан, — отмечается в указе.

До этого телеведущего и журналиста Владимира Соловьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ также подписал Владимир Путин. Соловьев был удостоен ордена «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

В середине июля президент России присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. Наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые проявили обе бригады при исполнении боевого долга по защите государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.