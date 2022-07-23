Движение транспорта ограничат на востоке Москвы с 25 июля

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Златоустовская улица Карта всех событий

Движение транспорта ограничат в районе Златоустовской улицы на востоке Москвы с 25 июля в связи с проведением работ по строительству и реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 23 июля.

— Так, ограничат движение с 25 июля до 10 августа на Лениногорской улице в районе пересечения с улицей Свердлова, с 1 августа до 31 октября — на Златоустовской улице от улицы Свердлова до улицы 8 Марта, а также с 1 ноября до 25 декабря — на улице 8 Марта от Златоустовской улицы до улицы Розы Люксембург, — говорится в сообщении.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На официальном сайте мэра Москвы призвали столичных водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут.

До этого сообщалось, что движение транспорта на некоторых улицах в центре и на западе Москвы перекроют с 23 июля в связи с проведением велогонки La Strada. Кроме того, с 22 июля будет ограничено движение на ряде участков Авиамоторной улицы. Уточняется, что ограничения будут действовать до 15 сентября круглосуточно в связи с проведением строительных работ.