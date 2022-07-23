В России выявили 6953 случая коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 6953 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в субботу, 23 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 38 граждан, еще 1200 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 4803 человека, уточнили на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что новая волна коронавирусной инфекции в скором времени накроет Россию, но она не так опасна: это так называемый хвост эпидемии.

Разновидность «кентавр», представляющая собой один из вариантов штамма COVID-19 «омикрон», обнаружена уже в десяти странах мира. По заразности эту разновидность коронавируса можно сравнить с вирусом кори. При этом данный вирус не вызывает серьезных осложнений и не приводит к возникновению пневмонии. Чаще всего он поражает верхние дыхательные пути, поэтому по симптомам похож на ОРВИ.