Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Хвост эпидемии»: иммунолог рассказал о грядущей волне коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Хвост эпидемии»: иммунолог рассказал о грядущей волне коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новая волна коронавирусной инфекции в скором времени накроет Россию, но она не так опасна: это так называемый хвост эпидемии. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— Можно сказать, что (идет — прим. «ВМ») новая волна, но она неопасная. Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, хвост эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предшествовавших более опасных подвидов COVID-вирусов, — цитирует Жемчугова РИА Новости.

Разновидность «кентавр», представляющая собой один из вариантов штамма COVID-19 «омикрон», обнаружена уже в десяти странах мира. По заразности эту разновидность коронавируса можно сравнить с вирусом кори. При этом данный вирус не вызывает серьезных осложнений и не приводит к возникновению пневмонии. Чаще всего он поражает верхние дыхательные пути, поэтому по симптомам похож на ОРВИ.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной.

Мнения Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте