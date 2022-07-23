Движение транспорта ограничили на Ленинградском шоссе из-за аварии

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Россия, Москва, Беломорская улица Карта всех событий

В столице на Ленинградском шоссе перед пересечением с Беломорской улицей произошла авария: столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 23 июля.

— При движении в сторону центра столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — уточнили в сообщении.

В дептрансе отметили, что движение транспорта осуществляется по одной полосе из пяти. Водителей попросили выбирать пути объезда.

В этот же день на Волгоградском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Движение осуществлялось по одной полосе из трех. Позднее появилась информация, что проезжую часть полностью освободили.