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Финансовый эксперт заявила, что мошенники собирают данные россиян под видом соцопросов

Георгий Соланович
Общество
Финансовый эксперт заявила, что мошенники собирают данные россиян под видом соцопросов
Фото: depositphotos

Мошенники стали собирать личные данные своих будущих жертв под видом социологических опросов и исследований потребителей. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в субботу, 23 июля.

Она пояснила, что сейчас люди начали более осторожно относится к звонкам, сообщениям и электронным письмам с запросами о данных банковского счета. В отношении соцопросов и различных исследований, подчеркнула Дайнеко, у россиян пока подозрений нет.

Кроме того, такая форма мошенничества позволяет узнать о «привлекательности» жертвы для дальнейшего обмана — «скоринговый балл».

— Просто база, слитая или похищенная, из миллионов «строк» мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, чего нельзя найти в Сети: личностные характеристики человека, — цитирует Дайнеко РИА Новости.

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