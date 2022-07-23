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Собянин анонсировал открытие эскалаторной галереи на Воробьевых горах

Георгий Соланович
Город
Собянин анонсировал открытие эскалаторной галереи на Воробьевых горах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты ведут монтаж трех эскалаторов и устанавливают ступени на подъемной галерее на Воробьевых горах. В скором времени исторический объект станет доступен для жителей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 23 июля.

— Скоро откроем историческую подъемную галерею на Воробьевых горах. Сейчас идут монтаж трех эскалаторов и установка ступеней... Уже укрепили грунт. На кровле вестибюлей обустроим смотровые площадки с чудесным видом на Москву-реку, «Лужники» и центр, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, помимо красивого вида, эскалаторная галерея существенно сократит путь от станции метро «Воробьевы горы» к главному зданию МГУ, смотровой площадке и канатной дороге.

О том, что специалисты восстановят эскалаторную галерею на Воробьевых горах, которую не используют с середины 1980-х годов, стало известно 5 июля.

Галерея состоит из верхнего и нижнего павильонов, соединенных тремя эскалаторами. Их планируют выполнить в светло-серых тонах. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысячи квадратных метров.

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