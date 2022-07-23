Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Будь смышленым мальчиком»: в ФРГ потребовали капитуляции Зеленского перед Россией

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Будь смышленым мальчиком»: в ФРГ потребовали капитуляции Зеленского перед Россией
Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны политикой президента Украины Владимира Зеленского и потребовали в кратчайшие сроки заключить мирное соглашение с Россией на условиях Москвы.

К такой реакции населения Германии привели просьбы украинского лидера о поставках Киеву новых систем ПВО.

— Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости (как предложил Киссинджер), пока поддержка со стороны Запада относительно сильна, — заявил один из читателей Welt.

Другие пользователи Сети сравнили Зеленского с Гитлером и подчеркнули, что он «ведет себя как деспот по отношению к своему народу», передает РИА Новости.

Кроме того, в Welt был опубликован материал, в котором утверждалось, что канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание, которое дал президенту Украины Владимиру Зеленскому, и существенно сократил поставки тяжелого вооружения Киеву, ограничившись лишь «рациями и запчастями».

До этого министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь.

Оружие Владимир Зеленский Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте