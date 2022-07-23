Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны политикой президента Украины Владимира Зеленского и потребовали в кратчайшие сроки заключить мирное соглашение с Россией на условиях Москвы.

К такой реакции населения Германии привели просьбы украинского лидера о поставках Киеву новых систем ПВО.

— Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости (как предложил Киссинджер), пока поддержка со стороны Запада относительно сильна, — заявил один из читателей Welt.

Другие пользователи Сети сравнили Зеленского с Гитлером и подчеркнули, что он «ведет себя как деспот по отношению к своему народу», передает РИА Новости.

Кроме того, в Welt был опубликован материал, в котором утверждалось, что канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание, которое дал президенту Украины Владимиру Зеленскому, и существенно сократил поставки тяжелого вооружения Киеву, ограничившись лишь «рациями и запчастями».

До этого министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь.