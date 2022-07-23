«Европа в беде»: Орбан рассказал о вызванных санкциями проблемах

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Санкции против России не доставили проблем Москве, а Европа потеряла уже четыре правительства. Об этом в субботу, 23 июля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах... Европа в беде: экономической и политической жертвой стали четыре правительства — британское, болгарское, итальянское и эстонское... Люди столкнутся с резким повышением цен, — отметил Орбан.

Также премьер Венгрии подчеркнул, что большая часть планеты Европу демонстративно не поддержала, сообщает РИА Новости.

Венгерский премьер ранее рассказал, что политика Евросоюза не оправдала возложенных на нее надежд и вызвала обратный эффект. По словам Орбана, санкционная политика европейских стран не принесла того результата, которого планировалось добиться, и обернулась против ЕС.

Помимо этого, премьер-министр посоветовал всем трудоустроенным ценить свою работу, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад.