Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов главного дома усадьбы Маркина
Специалисты завершили работы по реставрации фасадов главного дома усадьбы Маркина в Вадковском переулке. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Здание в стиле модерн — один из самых удачных проектов известного архитектора Петра Харко, — сказал глава города.
Он отметил, что в ходе работ были восстановлены элементы внешнего декора, а также карниз над центральным эркером. Кроме того, зданию вернули исторический цвет. Собянин отметил в Telegram-канале важность возвращения исторических зданий к первозданному виду, что позволяет им стать украшениями города.
Также Собянин 23 июля анонсировал открытие эскалаторной галереи на Воробьевых горах. По его словам, специалисты ведут монтаж трех эскалаторов и устанавливают ступени на подъемной галерее.
В скором времени исторический объект станет доступен для жителей столицы, отметил мэр. Он добавил, что, помимо красивого вида, эскалаторная галерея существенно сократит путь от станции метро «Воробьевы горы» к главному зданию МГУ, смотровой площадке и канатной дороге.