Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов главного дома усадьбы Маркина

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Вадковский переулок Карта всех событий

Специалисты завершили работы по реставрации фасадов главного дома усадьбы Маркина в Вадковском переулке. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Здание в стиле модерн — один из самых удачных проектов известного архитектора Петра Харко, — сказал глава города.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал / Сергей Собянин

Он отметил, что в ходе работ были восстановлены элементы внешнего декора, а также карниз над центральным эркером. Кроме того, зданию вернули исторический цвет. Собянин отметил в Telegram-канале важность возвращения исторических зданий к первозданному виду, что позволяет им стать украшениями города.

Также Собянин 23 июля анонсировал открытие эскалаторной галереи на Воробьевых горах. По его словам, специалисты ведут монтаж трех эскалаторов и устанавливают ступени на подъемной галерее.

В скором времени исторический объект станет доступен для жителей столицы, отметил мэр. Он добавил, что, помимо красивого вида, эскалаторная галерея существенно сократит путь от станции метро «Воробьевы горы» к главному зданию МГУ, смотровой площадке и канатной дороге.