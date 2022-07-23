Реконструкцию главного входа с мозаичными панно завершили в спорткомплексе «Авангард»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию входной группы стадиона «Авангард» и восстановили украшающие ее мозаичные панно. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году проводим масштабные работы по воссозданию спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы: благоустраиваем территорию, капитально ремонтируем и реставрируем сохранившиеся сооружения. Главная задача — сделать этот объект центром притяжения для местных жителей, в первую очередь молодежи, — сказал заммэра.

Там можно будет заниматься спортом, проводить мероприятия и спортивные соревнования, добавил он. Специалисты провели кровельные работы и привели в порядок фасады главного входа, а также восстановили украшающие его два мозаичных панно с изображением молодых спортсменов, цитирует Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

22 июля в районе Ясенево завершилось строительство футбольного поля с подогревом и сопутствующей инфраструктурой. В двухэтажном административном корпусе разместятся раздевалки для спортсменов, а также медкабинет, учебный класс, помещения для тренеров и судей и кафе.