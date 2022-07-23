Участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка» закрыт до 22 августа
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реконструкцию главного входа с мозаичными панно завершили в спорткомплексе «Авангард»

Антон Махов
Город
Реконструкцию главного входа с мозаичными панно завершили в спорткомплексе «Авангард»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию входной группы стадиона «Авангард» и восстановили украшающие ее мозаичные панно. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году проводим масштабные работы по воссозданию спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы: благоустраиваем территорию, капитально ремонтируем и реставрируем сохранившиеся сооружения. Главная задача — сделать этот объект центром притяжения для местных жителей, в первую очередь молодежи, — сказал заммэра.

Там можно будет заниматься спортом, проводить мероприятия и спортивные соревнования, добавил он. Специалисты провели кровельные работы и привели в порядок фасады главного входа, а также восстановили украшающие его два мозаичных панно с изображением молодых спортсменов, цитирует Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

22 июля в районе Ясенево завершилось строительство футбольного поля с подогревом и сопутствующей инфраструктурой. В двухэтажном административном корпусе разместятся раздевалки для спортсменов, а также медкабинет, учебный класс, помещения для тренеров и судей и кафе.

Строительство Петр Бирюков Стадионы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте