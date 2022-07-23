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Бесплатную воду стали раздавать в метро Москвы из-за жары

Анастасия Колоскова

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Бесплатную воду стали раздавать в метро Москвы из-за жары
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Технопарк Карта всех событий

Бесплатную питьевую воду в связи с возвращением жары в Москву начали раздавать на ряде станций метро, а также на железнодорожных вокзалах и станциях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.

— В Москву снова вернулась летняя жара. Чтобы пассажирам было легче переносить такую погоду, мы начали раздавать воду на вестибюлях восьми станций метро, — говорится в сообщении.

Уточняется, что раздача воды ведется на станциях метро «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Выхино». В департаменте уточнили, что при необходимости будут корректировать список станций.

Кроме того, питьевую воду пассажирам предоставляет ЦППК на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В связи с жарой 23 июля в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с 12:00 до 18:00.

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