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«Измена ей к лицу»: Богомолов пошутил на тему «неверности» Собчак

Анастасия Колоскова
Общество
«Измена ей к лицу»: Богомолов пошутил на тему «неверности» Собчак
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Театральный режиссер Константин Богомолов, которому 23 июля исполнилось 47 лет, вслед за супругой телеведущей Ксенией Собчак отправился на отдых в Европу. На фоне фейковых новостей об изменах в паре он также пошутил на тему ее «неверности».

— Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности? — написал он.

Недавно в СМИ появились громкие заголовки о том, что Богомолов представил общественности «новую любовь». Однако в материалах было сказано о его единственной дочери Анне от актрисы Дарьи Мороз, передает Пятый канал.

Собчак с иронией прокомментировала подобные материалы, заявив, что после их прочтения почувствовала себя «лохом, которого обманули».

В начале июля Собчак появилась на публике с округлившимся животом, что спровоцировало слухи о ее второй беременности. Так, журналистка выступила на одном из публичных мероприятий, где предстала перед гостями в черном строгом платье. Позже в Сети появились опубликованные с места встречи фото, на которых виден округлившийся живот телеведущей.

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