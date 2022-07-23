Протесты против выступлений Нетребко начались в Германии

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Немцы оказались недовольны выступлениями российской оперной певицы Анны Нетребко, они выразили протест против концертов артистки в ходе демонстрации.

— Нетребко выступила на фестивале в замке Регенсбург 22 июля. Это первый из четырех концертов, который Нетребко запланировала дать в Германии, — говорится в сообщении.

Перед входом в замок собралось множество людей, которые требовали отменить выступление оперной дивы. Участники акции просили певицу дать благотворительный концерт на Украине и интересовались, почему она поет именно здесь, а не в Нью-Йорке или Штутгарте, передает ФАН.

В июне Нетребко заявила, что любит Россию, и не намерена отказываться от государственных наград, полученных на родине. По словам исполнительницы, журналисты из европейских государств часто пытаются на нее давить, чтобы добиться критики в адрес российского государства и народа.

В середине июля Нетребко, которая уехала из России, угодила в новый скандал. Она записала видео, в котором жестко оскорбляет подписчиков.

Многие отреагировали на оскорбления артистки. Журналист Михаил Шахназаров уделил в программе «Полный абзац» внимание интеллекту знаменитости, объяснив выпады Нетребко его отсутствием.