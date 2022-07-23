Политолог Марков: После выборов в Сенат США санкционный рычаг в отношении РФ «заработает» с новой силой

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После выборов в Сенат США, которые состоятся в ноябре, санкционный рычаг в отношении России начнет «работать» с новой силой. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

Он пояснил, что основным бенефициаром вывоза зерна из портов Украины и ситуации с выходом российских продуктов на мировой рынок является демократическая партия и ее глава Джо Байден. Они проигрывают по всем показателям из-за роста цен на продукты, который отражается на электорате партии.

— Следовательно, после выборов, когда фрустрация американского электората уменьшится, коридоры для вывоза российской сельскохозяйственной продукции будут снова заблокированы, — убежден эксперт.

Он также отметил, что пока неясно, какие еще шаги предпримет Запад, чтобы «наказать РФ за спецоперацию на Украине». Марков предположил, что такими мерами могут быть возвращение блокады транспортной доступности Калининграда или новые санкции.

Однако, по его мнению, западные политики не пойдут на особо резкие действия, так как они побоятся потерять имеющиеся у России ресурсы. Политолог обратил внимание на важность течения самой спецоперации. Так, если Украина будет терпеть поражение, скорее всего, Запад вынудит ее пойти на перемирие, констатировал он.

Марков также прокомментировал ослабление некоторых ограничений, которые последовали после подписания Россией, Турцией и ООН меморандума о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.