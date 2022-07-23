«Легкое потепление в отношениях»: готов ли Запад снять антироссийские санкции

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Ослабление некоторых ограничений, которые последовали после подписания Россией, Турцией и ООН меморандума о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки, будет иметь временный характер, и впоследствии ситуация с поставками вновь усугубится. Так прокомментировал итоги продуктовой сделки политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По мнению эксперта, некоторые аналитики ошибочно считают, что открытие зернового коридора и подписание подобных соглашений ослабят санкционное напряжение, которое оказывает Запад на РФ, однако это ложное представление:

— Безусловно, уже сегодня Европа и США ослабляют свою хватку по санкционной политике. Например, логистическая и продуктовая блокада Калининграда прекращена, удалось урегулировать вопрос с турбиной для «Северного потока — 2», да и Запад понял, что без российских энергоресурсов и металла им просто-напросто не согреться, не удержать на плаву авиационную отрасль и машиностроение. И сегодня уже ощущается совсем легкое потепление в отношениях РФ и Европы.

Однако, как считает Марков, такая тенденция абсолютно временная, и уже после ноябрьских выборов в Сенат США санкционный рычаг в отношении РФ «заработает» с новой силой.

— До середины ноября договоры прекратят свое действие, потому что грянут выборы в Сенат США. Нужно пояснить, что главным бенефициаром вывоза зерна из украинских портов и ситуации с выходом российских продуктов на мировой рынок является демократическая партия США и ее глава Джо Байден. А они по всем показателям сейчас проигрывают. Причина — в росте цен на продукты питания, которые бьют по электорату демократов. Следовательно, после выборов, когда фрустрация американского электората уменьшится, коридоры для вывоза российской сельскохозяйственной продукции будут снова заблокированы, — считает спикер.

Кроме того, непонятно, на какие еще шаги пойдут западные политики, чтобы «наказать РФ за спецоперацию на Украине»:

— Могут вновь вернуть блокаду транспортной доступности Калининграда, возможно, будут введены новые санкции. Но особых резкий действий не будет, ведь им есть что терять — газ, нефть, редкие виды металла и иные ресурсы, которые имеются у РФ.

Многое также зависит от хода самой спецоперации. По словам эксперта, если киевский режим будет сдавать позиции и терпеть поражение, скорее всего, Запад вынудит Украину пойти на перемирие, заключил спикер.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Речь идет о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, а от российской стороны — министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Также в рамках встречи в Стамбуле Гутерреш и Шойгу подписали меморандум о содействии ООН в поставках сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ на международный рынок