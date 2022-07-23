Junge Welt: Страны Латинской Америки отвернулись от США из-за санкций против России

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Страны Запада потерпели экономическое поражение в Латинской Америке. Об этом в субботу, 23 июля, заявил обозреватель издания Junge Welt Фредерик Шнаттерер.

— Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о «демократии» и «правах человека» ничего не меняют, — написал журналист.

В связи с этим нет ничего удивительного в том, что попытки Запада заставить страны присоединиться к блоку против России и Китая провалились, подчеркнул он.

Латиноамериканские лидеры незамедлительно приняли нейтралитет в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки западных стран на Россию, приводит слова Шнаттерера РИА Новости.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что после выборов в Сенат США, которые состоятся в ноябре, санкционный рычаг в отношении России начнет «работать» с новой силой.

Он пояснил, что основным бенефициаром вывоза зерна из портов Украины и ситуации с выходом российских продуктов на мировой рынок является демократическая партия и ее глава Джо Байден. Они проигрывают по всем показателям из-за роста цен на продукты, который отражается на электорате партии.