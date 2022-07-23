В Бельгии назвали «продуктовую сделку» уроком для США и ЕС

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Подписание документов о снятии ограничений на экспорт продуктов из России и о содействии вывозу зерна с Украины стало уроком для ЕС и США, которые не смогли достичь заметного результата в переговорах по военным и энергетическим вопросам. Об этом заявил профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари в субботу, 23 июля.

— Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью ООН. Результат налицо, — сказал эксперт.

«Болтливые подходы» США и ЕС не принесли заметного результата, считает он. В пример Фурфари привел переговоры президента Франции Эммануэля Макрона по военным вопросам, а также поездку американского лидера Джо Байдена в Саудовскую Аравию по энергетической повестке, передает РИА Новости.

23 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России не доставили проблем Москве, а Европа потеряла уже четыре правительства. Также он подчеркнул, что большая часть планеты Европу демонстративно не поддержала.