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Воду начали раздавать еще на трех станциях метро Москвы из-за жары

Анастасия Колоскова
Город
Воду начали раздавать еще на трех станциях метро Москвы из-за жары
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Аэропорт Карта всех событий

Бесплатную питьевую воду из-за жаркой погоды в Москве начали раздавать еще на трех станциях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку три станции метро, где будем с 17:00 раздавать воду, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о станциях «Аэропорт», «Водный стадион» и «Сокол», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

23 июля в департаменте сообщили, что бесплатную питьевую воду в связи с возвращением жары в Москву начали раздавать на восьми станциях метро, а также на железнодорожных вокзалах и станциях.

Так, раздача воды ведется на станциях метро «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Выхино».

Кроме того, питьевую воду пассажирам предоставляет ЦППК на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

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