Фото: roscongress / Сергей Шинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека ООН Антониу Гуттереша об ударах по порту в Одессе.

— Страшно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш также «безоговорочно» не осуждает то, что киевский режим убивает детей в Донбассе, — написала Захарова в Telegram-канале.

23 июля глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не имеет отношения к обстрелу порта Одессы. При этом в оборонном ведомстве отметили, что российские представители «тщательно расследуют инцидент».

22 июля Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинская армия заминировала хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в ДНР. По его словам, националисты планировали взорвать хранилища радиоактивных и химических отходов при отступлении.

Таким образом, киевский режим готовил новую провокацию на представляющем опасность объекте, чтобы впоследствии обвинить российскую армию в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины.