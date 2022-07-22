Фото: Минобороны РФ

Украинская армия заминировала хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, националисты планировали взорвать хранилища радиоактивных и химических отходов при отступлении.

Таким образом, киевский режим готовил новую провокацию на представляющем опасность объекте, чтобы впоследствии обвинить российскую армию в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины, цитирует генерала РИА Новости.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Отмечается, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов.

Однако позже выяснилось, что Штаты не планируют в ближайшее время поставлять Украине истребители.