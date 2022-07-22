Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: ВСУ планировали взорвать хранилища радиоактивных отходов в ДНР

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВСУ планировали взорвать хранилища радиоактивных отходов в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия заминировала хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, националисты планировали взорвать хранилища радиоактивных и химических отходов при отступлении.

Таким образом, киевский режим готовил новую провокацию на представляющем опасность объекте, чтобы впоследствии обвинить российскую армию в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины, цитирует генерала РИА Новости.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Отмечается, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов.

Однако позже выяснилось, что Штаты не планируют в ближайшее время поставлять Украине истребители.

Украина Взрывы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте