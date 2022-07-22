США не планируют осуществлять поставки истребителей Украине в ближайшее время

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США не будут поставлять истребители Украине в ближайшее время. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

— Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время, — отметил он.

По слова Кирби, США постоянно на связи с Украиной и оценивают ее потребность в оружии. Кроме того, Америка нацелена на обучение и поддержку украинских военных в рамках поставок тех видов вооружений, которые уже получает Киев, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Отмечается, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов.

В Пентагоне недавно заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.