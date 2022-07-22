Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США не планируют осуществлять поставки истребителей Украине в ближайшее время

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США не планируют осуществлять поставки истребителей Украине в ближайшее время
Фото: Unsplash

США не будут поставлять истребители Украине в ближайшее время. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

— Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время, — отметил он.

По слова Кирби, США постоянно на связи с Украиной и оценивают ее потребность в оружии. Кроме того, Америка нацелена на обучение и поддержку украинских военных в рамках поставок тех видов вооружений, которые уже получает Киев, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Отмечается, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов.

В Пентагоне недавно заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

Украина США поставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте