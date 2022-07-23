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В Турции заявили о непричастности России к обстрелу Одессы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Турции заявили о непричастности России к обстрелу Одессы
Фото: president.gov.ua

Россия не имеет отношения к обстрелу порта Одессы. Об этом в субботу, 23 июля, заявил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар.

— В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению, — сказал министр.

При этом в оборонном ведомстве отметили, что российские представители «тщательно расследуют инцидент», передает ТАСС.

22 июля NYT сообщила, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как отмечает издание, недавно ВСУ атаковали более 200 российских объектов и войсковых подразделений с помощью ракет большой дальности и артиллерии.

По мнению военных аналитиков и западных чиновников, пока слишком рано говорить о коренном переломе. Кроме того, Запад обеспокоен тем, что Киев, воодушевленный их поддержкой, может слишком рано начать контрнаступление.

Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны политикой президента Украины Владимира Зеленского и потребовали в кратчайшие сроки заключить мирное соглашение с Россией на условиях Москвы.

К такой реакции населения Германии привели просьбы украинского лидера о поставках Киеву новых систем ПВО.

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