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Частный дом загорелся на севере Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Частный дом загорелся на севере Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 2-я Сестрорецкая улица Карта всех событий

Пожар произошел в частном доме, расположенном в районе Молжаниновский в САО. Об этом в субботу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание случилось по адресу улица 2-я Сестрорецкая, дом 2. При этом огонь перекинулся на соседнее строение, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

18 июля сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в автосервисе в поселке Марьино. Ночью на пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре на втором этаже и кровле автосервиса, расположенного на улице Кнутовской, владение 1. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

22 июля в столичном районе Пресненский произошел пожар в ресторане режиссера Резо Гигинеишвили. На пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре в жилом доме по адресу Ермолаевский переулок, дом 7.

Пожарные после прибытия по вызову установили, что с первого этажа жилого дома идет дым. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован.

Пожары Молжаниновский район Северный административный округ (САО)
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