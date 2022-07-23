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Автоэксперт Ревин рассказал, что чаще всего «убивает» двигатель машины летом

Василий Плиткин
Общество
Автоэксперт Ревин рассказал, что чаще всего «убивает» двигатель машины летом
Фото: Pixabay

Летний период способен принести водителю массу разных проблем с автомобилем и, прежде всего, с двигателем. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

Наиболее частой «летней» проблемой с двигателем является перегрев. Он обычно возникает из-за того, что силовой агрегат производит больше тепла, чем нужно, либо из-за неисправной системы охлаждения.

Второй опасностью является расход масла, ведь оно летом становится более жидким. При этом отсутствие хотя бы периодического контроля его уровня и частые разгоны приводят к проблеме, известной водителям как «масложор».

Кроме того, быстрее изнашивает двигатель повышенная нагрузка. Чаще всего это происходит из-за буксировки тяжелых прицепов.

Четвертой опасностью является гидроудар, который повышает риски «заклинивания» двигателя. Последними двумя проблемами являются обилие дорожной пыли и неправильная эксплуатация турбомоторов: им перед выключением желательно давать поработать хотя бы пару минут, передает «За рулем».

Автоэксперт Петр Баканов рассказал «Вечерней Москве», что в процессе эксплуатации обслуживать автомобиль становится все дороже — после определенного пробега или при появлении некоторых признаков будет логичнее его продать. Например, к неприятным симптомам относятся коррозия кузова и нарушения работы двигателя.

Эксперт отметил, что каждый водитель самостоятельно определяет для себя момент, в который будет готов избавиться от машины. В некоторых случаях на автомобиле продолжают ездить до того момента, пока его полностью не охватит ржавчина.

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