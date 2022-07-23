У бывшего инспектора ГИБДД нашли имущество на 130 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генпрокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора УГИБДД по Москве Сергея Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В Лефортовский районный суд предъявлено исковое заявление об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных бывшим инспектором ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Сергеем Кузнецовым, — говорится в сообщении.

Обвиняемый, по данным ведомства, во время службы купил и оформил в свою собственность, а также на родственников 23 объекта недвижимости. При этом семь из них, как уточняется, находятся в Болгарии и ОАЭ.

Кроме того, Кузнецов приобрел автомобили, а их общая стоимость составляет почти 130 миллионов рублей. При этом данные о законности источников доходов, за счет которых он приобрел имущество, отсутствуют.

Экс-инспектор также открыл индивидуальные банковские сейфы, где хранил 23,8 тысячи евро, более 48 миллионов рублей и 60 тысяч долларов. Суд до рассмотрения искового заявления по существу ввел запрет совершать любые регистрационные действия в отношении причисленного имущества, отмечается на сайте Генпрокуратуры.

12 июля Тверской суд Москвы вынес приговор членам преступного сообщества Александру Коркину, Алексею Соболеву, Льву Пахомову, Ринату Юсупову и Винере Шариповой, которые организовали вывод валюты из России по подложным документам.

Следствию удалось доказать, что в число организаторов сообщества входили владелец молдавского «Молдиндконбанка» Вячеслав Платон и известный в Молдове политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк. В криминальной схеме были замешаны и такие российские банки, как «Западный», «Европейский экспресс», «Кредитбанк», и другие.