Инфекционист Мескина: Оспа обезьян имеет крайне низкие шансы для мутации

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Шансы для мутации оспы обезьян крайне низки, так как для укрепления и продолжения распространения болезни ей необходимо перерождаться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

— Чтобы этот вариант оспы стал по-настоящему опасным, нужны новые мутации. Сейчас мы этого не наблюдаем, — отметила она.

По ее словам, оспа обезьян передается только при очень тесном контакте между людьми. Как пояснила инфекционист, большую угрозу для людей по своей морфологии и симптоматике представляет бубонная чума, которую недавно выявили у одной из жительниц Китая.

Мескина напомнила, что течение оспы обезьян схоже с простудным заболеванием, а сыпь, увеличение лимфатических узлов и ознобом проявляются у пациента в редких случаях.

При этом жители России, рожденные до 1980 года, имеют иммунитет, так как вакцинированы от оспы, уточнила эксперт. При активном распространении болезни врач рекомендовала ревакцинироваться или поставить вакцину от оспы впервые.

— У нас очень строго отслеживают ситуацию с оспой обезьян, холерой, бубонной чумой и новыми вариантами «омикрона». Кроме того, у нас умеют своевременно проводить профилактические меры, — заверила инфекционист.

Мескина выразила уверенность, что оспа обезьян России не грозит. Она предположила, что заболевание может распространяться в странах со слабой медициной и там, где обитают приматы, являющиеся носителями вируса.

Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил «Вечерней Москве», что в России нет условий для быстрого распространения оспы обезьян. Эксперт предупредил, что в случае близкого контакта с зараженными необходимо обратиться в медицинское учреждение и уведомить об этом врачей.