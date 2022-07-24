В столичных парках проводят открытые тренировки в рамках «Спортивных выходных»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В мае в Москве стартовали тренировки на свежем воздухе в рамках проекта «Спортивные выходные». За это время их посетили более 13,5 тысячи жителей города. Занятия по йоге стали самыми популярными — на них побывали более четырех тысяч участников. На втором и третьем местах по посещаемости —данс-микс и стретчинг. Также проходят функциональные тренировки и занятия по северной ходьбе.

Тренировочные занятия проводятся в 20 живописных местах столицы, 16 из которых находятся рядом с павильонами «Здоровая Москва». Одни из наиболее посещаемых локаций — ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно», а также парк 850-летия Москвы.

Организаторы рекомендуют участникам надевать спортивную одежду и обувь, а также не забывать брать с собой необходимый инвентарь, пишет mos.ru.

В 7 утра по будням на онлайн-канале проекта проходят зарядки, а в полдень в выходные дни пользователи могут присоединиться к мастер-классу по одному из видов спорта. В последнее воскресенье каждого месяца участников ожидают вечерние медитации в 20:00. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое подходящее время с электронных устройств.

Благодаря этим занятиям можно избавиться от лишнего веса или увеличить мышечную массу, повысить гибкость суставов, а также укрепить сердечно-сосудистую систему. Кроме того занятия спортом поднимают самооценку, улучшают психологическое состояние и помогают преодолеть стрессовые ситуации. Все занятия проводятся бесплатно профессиональными тренерами.