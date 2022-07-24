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Поклонники «Сватов» восхитились внешностью повзрослевшей звезды сериала

Егор Провоторов
Общество
Поклонники «Сватов» восхитились внешностью повзрослевшей звезды сериала
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Ульяна Эндерс восхитила фанатов популярного сериала «Сваты» своей внешностью. Зрители удивились тому, насколько изменилась знаменитость, которая ранее сыграла маленькую Женю Ковалеву.

Девушка принимала участие в съемках первого и второго сезона телешоу, а впоследствии покинула команду «Сватов», поскольку съемки проходили на Украине, а ей предстояло учиться в России, пишет ФАН.

С тех пор артистка выросла и превратилась в яркую и красивую девушку. Она снимает ролики для различных социальных сетей и экспериментирует с ярким макияжем и цветом волос. Поклонники сериала с трудом узнают в ней маленькую Женю Ковалеву.

Некоторые зрители телешоу выразили сожаление, что Эндерс не задержалась в проекте надолго. По их мнению, она могла бы конкурировать с украинской актрисой Анной Кошмал, сыгравшей взрослого персонажа.

Накануне стало известно ,что украинский лидер Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки.

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