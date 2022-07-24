Поклонники «Сватов» восхитились внешностью повзрослевшей звезды сериала
Актриса Ульяна Эндерс восхитила фанатов популярного сериала «Сваты» своей внешностью. Зрители удивились тому, насколько изменилась знаменитость, которая ранее сыграла маленькую Женю Ковалеву.
Девушка принимала участие в съемках первого и второго сезона телешоу, а впоследствии покинула команду «Сватов», поскольку съемки проходили на Украине, а ей предстояло учиться в России, пишет ФАН.
С тех пор артистка выросла и превратилась в яркую и красивую девушку. Она снимает ролики для различных социальных сетей и экспериментирует с ярким макияжем и цветом волос. Поклонники сериала с трудом узнают в ней маленькую Женю Ковалеву.
Некоторые зрители телешоу выразили сожаление, что Эндерс не задержалась в проекте надолго. По их мнению, она могла бы конкурировать с украинской актрисой Анной Кошмал, сыгравшей взрослого персонажа.
Накануне стало известно ,что украинский лидер Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки.