Россиянам рассказали, сколько нужно делать закаток на зиму

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Большинство заготовленных на зиму закруток полезны только лишь в течение определенного срока, сообщила в воскресенье, 24 июля, начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

По словам специалиста, с течением некоторого времени домашние консервы могут потерять свой вкус или даже опасными для здоровья. В целом, по словам эксперта, подобные продакты лучше употреблять до следующего урожая.

Котельникова также напомнила, что наиболее распространенными способами сохранения овощей на зиму являются соление и квашение. В ходе этих процессов образуется полезная кислота, которая живет ограниченный период времени, поэтому хранить такую заготовку стоит в прохладном месте не более 8 месяцев.

Маринованные овощи сохранятся дольше, если использовать уксус и стерилизацию, заявила специалист. При заготовке бобовых стоит проводить тщательную термообработку, предупредила Котельникова в интервью агентству «Прайм».

К примеру вишневое и абрикосовое варенье нельзя хранить дольше года, добавила эксперт. В противном случае в таком продукте повышается содержание синильной кислоты, из-за которой растет риск отравления.

— Помните, что закатка может испортиться раньше срока: если крышка вздулась, на ней появились плесень или ржавчина, употреблять продукт в пищу нельзя. Если рассол стал мутным, банку следует выбросить вне зависимости от срока годности, – заявила Котельникова журналистам.

В начале июля диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности сладких и соленых напитков в жару.