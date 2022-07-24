Журналисты раскрыли тайну «разных голосов» Юрия Шатунова

Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Поклонники знаменитого российского певца Юрия Шатунова неоднократно замечали, что голос артиста периодически меняется в зависимость от песни или площадки для выступления. Почему так происходит, артист рассказал еще в 2018 году во время общения с подписчиками на видеохостинге YouTube.

Недавно почивший музыкант заявлял, что на голос в песне влияет множество факторов. Важно подстроить природные данные под тема, настроение и тональность песни. По словам Шатунова, в зависимости от этих факторов голос всегда будет разным, однако даже так в нем можно будет услышать самого певца, пишет ФАН.

— Потому что если ты хочешь передать какие-то чувства, то ты должен петь нежно, как-то с придыханием. А не орать, как будто ты в группе какой-то. Если хочешь спеть жестко и резко, то должен другую манеру найти. Отсюда, конечно, голос меняется, — объяснял музыкант.

Накануне директор Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца. Аркадий Кудряшов подчеркнул, что приходящие на место захоронения исполнителя поклонники ведут себя абсолютно нормально.