Директор Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца

Фото: YouTube / Юрий Шатунов

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал информацию об эксцессах на могиле певца вымыслом журналистов, отметив, что приходящие на место захоронения исполнителя поклонники ведут себя абсолютно нормально.

— Все выражают скорбь по-разному: кто-то слушает музыку, кто-то молится, кто-то в тишине стоит. Люди же разные, поэтому и эмоции у всех разные. Но чтобы прыгали, танцевали, громко слушали музыку или, я даже читал, венки поджигали — такого не было, — рассказал Кудряшов.

По его словам, поклонники артиста инициировали на могиле музыканта панихиду, которая состоится 1 августа в 10:00.

— Думаю, Юре было бы это приятно, — цитирует директора исполнителя Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что возле могилы певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище установили дополнительный пост охраны.

До этого охранник на кладбище рассказал, что некоторые поклонники звезды очень шумят. Они фотографируются на могиле, включают хиты Шатунова и даже подтанцовывают под них.

Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня. 28 июня артиста кремировали на Троекуровском кладбище — часть праха захоронили в Москве, часть — увезли в Германию.