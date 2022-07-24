NI: Иран и Китай смотрят в одну сторону с Россией относительно конфликта на Украине

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Иран и Китай очевидно поддерживают российское видение конфликта на Украине, написал в материале для журнала National Interest в субботу, 23 июля, обозреватель Марк Эпископос.

По мнению специалиста, поездка российского президента Владимира Путина в Тегеран демонстрирует «тревожный феномен» для западных государств, пишет РИА Новости.

—Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта, — отметил публицист.

Автор публикации указал на наличие другой точки зрения, несмотря на «непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против РФ».

По его словам, «зерновая сделка» подвела черту под неделей российской дипломатии, которая была призвана показать, что кампания Запада по экономической и политической изоляции России потерпела неудачу.

Накануне журналисты издания Foreign Policy написали, что поездки президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток четко показали, что страны региона поддерживают Россию в вопросе создания многополярного мира.