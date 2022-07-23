Foreign Policy: Путин обыграл Байдена по итогам поездок на Ближний Восток

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Поездки президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток четко показали, что страны региона поддерживают Россию в вопросе создания многополярного мира. Такое мнение высказали авторы стать в американском журнале Foreign Policy.

Они назвали российского лидера умелым игроком и отметили, что его визит в Иран подтверждает, что у России есть партнеры, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Визит на Ближний Восток лидера США Джо Байдена журналисты посчитали безуспешным, потому что основные страны Персидского залива дали ему понять, что не будут отказываться от отношений с РФ и КНР.

Также отмечается, что у Байдена не получилось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана следовать указаниям США в вопросе увеличения добычи нефти.

— Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности, — написано в статье.

Аналитик заявил о создании антизападного альянса РФ и Ирана. Поездка президента России Владимира Путина в столицу Ирана Тегеран может сулить серьезные неприятности для Запада. Такое мнение высказал директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.