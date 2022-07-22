Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Пугающая перспектива»: аналитик заявил о создании антизападного альянса РФ и Ирана

Юлия Курганова
В мире
«Пугающая перспектива»: аналитик заявил о создании антизападного альянса РФ и Ирана
Фото: Пресс-служба Совфеда

Поездка президента России Владимира Путина в столицу Ирана —Тегеран — может сулить серьезные неприятности для Запада. Такое мнение высказал директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в издании Daily Mail.

Он отметил, что слова помощника российского лидера Юрия Ушакова о планах РФ и Ирана вывести отношения между странами на новый уровень партнерства являются «предупреждением» для западных государств.

— Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана, — добавил аналитик.

Алмонд считает, что встреча лидеров России, Ирана и Турции может привести к возникновению нового антизападного альянса.

— Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива, — заявил он.

Эксперт предупредил, что возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем когда-то существовавший советский блок.

19 июля Владимир Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

Иран аналитики альянс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте