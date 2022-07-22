«Пугающая перспектива»: аналитик заявил о создании антизападного альянса РФ и Ирана

Фото: Пресс-служба Совфеда

Поездка президента России Владимира Путина в столицу Ирана —Тегеран — может сулить серьезные неприятности для Запада. Такое мнение высказал директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в издании Daily Mail.

Он отметил, что слова помощника российского лидера Юрия Ушакова о планах РФ и Ирана вывести отношения между странами на новый уровень партнерства являются «предупреждением» для западных государств.

— Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана, — добавил аналитик.

Алмонд считает, что встреча лидеров России, Ирана и Турции может привести к возникновению нового антизападного альянса.

— Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива, — заявил он.

Эксперт предупредил, что возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем когда-то существовавший советский блок.

19 июля Владимир Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.