Суд арестовал подростка, избившего ногами пенсионерку в Приморье

Фото: СК РФ

Суд в Приморье арестовал подростка, подозреваемого в избиении пенсионерки ради денег. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

— В Фокине по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в разбое подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире жилого дома. Подросток бил ногами женщину по голове и требовал у нее денег. Позже местные жители нашли подозреваемого и заставили извиниться, записывая это на камеру. Однако в социальных сетях появилось видео, где подростка везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега.

В отношении подростка по факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Разбой». Кроме того, следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, решившего лично наказать подростка, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что сотрудники следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из участников нападения на актрису Марину Коташенко. Отмечается, что уже установлены личности предполагаемых соучастников.